Si presenta a casa della madre nel cuore della notte | arrestato

Si ripresenta a casa della madre che ha maltrattato e viola il divieto di avvicinamento. È successo a Città di Castello con i carabinieri che arrestano un 26enne di origini rumene. L'uomo, disoccupato e con precedenti, era destinatario della misura cautelare e del braccialetto elettronico dopo al. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

