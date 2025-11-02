Si lancia verso le auto in corsa salvato da un giovane poliziotto ' eroe'

Casertanews.it | 2 nov 2025

Quando lo ha visto lanciarsi verso le auto in corsa non ci ha pensato due volte. Si è lanciato verso l’uomo riuscendo a trascinarlo fuori dalla carreggiata. Protagonista del gesto di coraggio e di altruismo un poliziotto di Capua.Il giovane agente, libero dal servizio, ha notato un. 🔗 Leggi su Casertanews.it

