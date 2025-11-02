si butta nuda nel fossato del castello salvata da un carabiniere

Ferrara, 2 novembre 2025 – Le grida d’aiuto, la donna che si dibatteva nell’acqua del fossato del Castello. Il carabiniere si è tolto il cinturone, ha scavalcato il muretto di cinta e si è gettato in acqua. L’ha tenuta a galla fino all’arrivo dei vigili del fuoco che l’hanno portata all’asciutto. Salvataggio all’ultimo minuto ieri mattina in pieno centro a Ferrara. La donna, 43 anni, scossa ma in buono stato di salute è stata curata dai sanitari del 118. E’ viva grazie all’eroismo di un carabiniere che senza pensarci due volte si è tuffato per soccorrerla. ‘Erano le 7,30 del mattino. La donna si è spogliata, è salita sul muretto completamente nuda e si è buttata’, racconta un testimone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

