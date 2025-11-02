Si accendono i riscaldamenti ecco i consigli su come come risparmiare
In attesa della progressiva scomparsa delle caldaie a gas dal 2029 come indicato da Bruxelles e con i depositi quasi pieni (l'Italia è quasi al 95%) parte la stagione del riscaldamento ma sempre con una certa preoccupazione. Le bollette del gas degli ultimi anni hanno infatti raffreddato l'abitudine sacrosanta degli itliani di riscaldare casa con il gas passando anche ad altre forme: ad esempio le. 🔗 Leggi su Feedpress.me
