Shutdown negli Usa il governo resta chiuso e perde 15 miliardi a settimana
Negli Stati Uniti è scattato lo shutdown del governo federale, la chiusura parziale delle attività pubbliche dovuta al mancato accordo tra repubblicani e democratici sul disegno di legge di spesa. Il blocco, iniziato a fine ottobre 2025, rischia di diventare il più lungo della storia e di colpire milioni di famiglie americane. Alla base dello scontro c’è il Medicaid, il programma sanitario per anziani e persone a basso reddito: i repubblicani vogliono ridurre i fondi, mentre i democratici si oppongono ai tagli voluti da Donald Trump. Intanto, lo shutdown paralizza servizi essenziali, mette in difficoltà 800. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
