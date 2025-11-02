Shein è stata denunciata in Francia | il marchio ha messo in vendita una bambola sessuale dalle fattezze infantili

In Francia l’ecommerce cinese Shein è stato denunciato per aver messo in vendita delle bambole sessuali aventi fattezze palesemente infantili. La Direzione generale sulla concorrenza, sul consumo e sulle truffe (DGCCRF) ha segnalato gli oggetti alla procura di Parigi, motivando la decisione affermando che «la loro descrizione e categorizzazione sul sito lasciano pochi dubbi sulla natura pedopornografica del contenuto». Anche l’ Autorità di regolamentazione della comunicazione audiovisiva e digitale (Arcom) si è unita alla denuncia. Non è la prima volta che il colosso cinese, noto per i prezzi stracciati e per la scarsa qualità di prodotti e materiali, finisce nell’occhio del ciclone. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

