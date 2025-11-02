Sfuriate pugni al pallone e il gelo | tutto Spalletti al debutto con la Juventus
2025-11-01 22:07:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Marco Amato 01 nov 2025, 23:07 Ultimi aggiornamenti: 01 nov 2025, 23:27 La partita di Spalletti al debutto sulla panchina della Juventus. Un esordio intenso, vissuto su due piani emotivi opposti. Luciano Spalletti comincia la sua avventura sulla panchina della Juventus con una vittoria fondamentale contro la Cremonese, mostrando fin da subito il suo stile inconfondibile: ghiaccio fuori, fuoco dentro. Da un lato la compostezza con cui accoglie i goal bianconeri, quasi senza esultare, dall’altro la passione che esplode nei momenti di tensione, tra proteste vibranti e richiami ai suoi giocatori. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Sfuriate, pugni al pallone e il gelo: tutto #Spalletti al debutto con la #Juventus - X Vai su X
Sfuriate, pugni al pallone e il gelo: tutto Spalletti al debutto con la Juventus - Luciano Spalletti comincia la sua avventura sulla panchina della Juventus con una vittoria fondamentale contro la Cremonese, mostrando fin da ... Lo riporta msn.com