Sfratti più veloci per gli inquilini morosi dopo due mesi di affitto non pagato il proprietario può chiedere un percorso accelerato
È una piaga antica, che ancora oggi si fatica a combattere: ogni anno sono circa 70mila le richieste di esecuzione di sfratto, per l?80 per cento riconducibili a morosità. Ne. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
“Persone e famiglie che hanno sempre pagato l’affitto vengono buttate in mezzo alla strada per fare un B&B con la scusa della finita locazione” Scontri con la polizia oggi per due sfratti in via Michelino a Bologna. Nei due appartamenti che hanno ricevuto il pro - facebook.com Vai su Facebook
Sfratti più veloci per gli inquilini morosi, dopo due mesi di affitto non pagato il proprietario può chiedere un percorso accelerato - È una piaga antica, che ancora oggi si fatica a combattere: ogni anno sono circa 70mila le richieste di esecuzione di sfratto, per l’80 per cento riconducibili a morosità. Secondo ilmessaggero.it
Si può sfrattare da un appartamento in affitto una persona con disabilità/handicap? - Cosa prevede la legge in merito agli sfratti di inquilini con disabilità? disabili.com scrive