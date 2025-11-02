Sfratti più veloci per gli inquilini che non pagano l'affitto per due mesi consecutivi | la proposta di Fdi
Una proposta di legge per velocizzare gli sfratti è stata depositata da Fratelli d'Italia in Senato: il testo punta a ridurre l'iter di sfratto in caso di mancato pagamento dell'affitto per due mesi consecutivi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
