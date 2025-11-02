Sfratti l’aggressione a Brunelli Filmati delle telecamere al setaccio

Al setaccio le immagini delle telecamere che potrebbero aver ripreso il momento in cui Elisabetta Brunelli, presidente di Confedilizia Bologna, è stata aggredita alle spalle da uno sconosciuto in via Avesella. È questo, in sintesi, il cuore delle indagini che stanno già svolgendo i carabinieri della compagnia Bologna Centro, dopo la denuncia da parte dell’avvocato a seguito dell’aggressione che ha subito giovedì pomeriggio. I militari dell’Arma, infatti, sono al lavoro per verificare tutti i sistemi di videosorveglianza che potrebbero essere utili non solo a individuare l’autore del gesto, ma anche a ricostruire la dinamica dell’accaduto, che ha comportato, per l’avvocato, ematomi sul viso e un occhio gonfio e nero, oltre ad altre escoriazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

