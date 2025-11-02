Sfide Sasso e Progresso occhio alla salvezza

Sport.quotidiano.net | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CASTEL MAGGIORE Per la prima volta in questo complicato avvio, il Progresso di Mattia Graffiedi è riuscito a inanellare due risultati utili consecutivi. E’ vero, non si è trattato di vittorie, ma di due pareggi, resta il fatto che, quella vista in queste ultime partite contro Rovato Vertovese e Pistoiese, è apparsa una squadra diversa da quella che era stata capace di raccogliere quattro punti nelle prime sette giornate. Sia chiaro, la situazione di classifica – che parla di penultimo posto, a parimerito con la Trevigliese (che è da considerare davanti visto il successo nello scontro diretto) – è ancora complicata, ma la sensazione è quella che la band di Graffiedi sia finalmente riuscita a imboccare la strada giusta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

sfide sasso e progresso occhio alla salvezza

© Sport.quotidiano.net - Sfide Sasso e Progresso, occhio alla salvezza

Altre letture consigliate

Il Mezzolara sogna Progresso, sfida salvezza A rischio la gara del Sasso - Uscite sconfitte dall’ultimo turno, cercheranno di muovere la classifica in una trentesima giornata che le vedrà cimentarsi in partite ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Il Progresso di Ferraresi sfida la capolista Aglianese - Sono attese da tre difficili match interni Mezzolara, Progresso e Sasso Marconi, che oggi, alle 14,30, scenderanno in campo per la decima giornata di andata del girone D di serie D. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Sfide Sasso Progresso Occhio