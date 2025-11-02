sfide sasso e progresso occhio alla salvezza

CASTEL MAGGIORE Per la prima volta in questo complicato avvio, il Progresso di Mattia Graffiedi è riuscito a inanellare due risultati utili consecutivi. E’ vero, non si è trattato di vittorie, ma di due pareggi, resta il fatto che, quella vista in queste ultime partite contro Rovato Vertovese e Pistoiese, è apparsa una squadra diversa da quella che era stata capace di raccogliere quattro punti nelle prime sette giornate. Sia chiaro, la situazione di classifica – che parla di penultimo posto, a parimerito con la Trevigliese (che è da considerare davanti visto il successo nello scontro diretto) – è ancora complicata, ma la sensazione è quella che la band di Graffiedi sia finalmente riuscita a imboccare la strada giusta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

