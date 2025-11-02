Sfida in diretta Marcella Bella provoca Lucarelli | Vieni tu sulla pista
Marcella Bella rompe gli indugi e trasforma la sesta puntata di Ballando con le stelle in un piccolo ring dialettico. Da settimane la cantante lamenta un trattamento troppo severo da parte della giuria e ieri sera ha deciso di dirlo senza filtri, proprio mentre Milly Carlucci stava chiudendo il giro di voti. Il bersaglio, ancora una volta, è Selvaggia Lucarelli, accusata di giudicare senza tener conto della fatica reale richiesta dal programma. Sfida frontale con Lucarelli. Dopo l'esibizione, Bella guarda la giurata e lancia la sua provocazione: "Devi provare per capire quanto sia difficile.". Lucarelli, senza scomporsi, replica che il suo ruolo resta quello di giudicare: "Io faccio la giudice.
