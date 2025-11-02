Sfalci giardinieri in affanno | Chiediamo un impianto di smaltimento anche in città

"A Prato, noi giardinieri non abbiamo più un impianto in cui conferire rami e pianti tagliate scaricandoli con il furgone come accadeva sino ad un paio d’anni fa. E dovendo andare a conferirli sempre più fuori provincia, i costi sono destinati ad aumentare". E’ la segnalazione di Alessandro Carboni, giardiniere libero professionista di Prato, ma che riguarda a suo dire almeno una decina di giardinieri sparsi tra la provincia di Prato e quella limitrofa di Pistoia. Professionisti che dopo aver effettuato le opere di sfalcio, incontrerebbero ormai da qualche tempo a questa parte una serie di difficoltà nel conferire il materiale tagliato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

