Sette mesi senza gol | Juve l' astinenza di Openda è un problema

2 nov 2025

Il belga fa tanto lavoro oscuro, ma ancora non riesce a sbloccarsi. Paga l'arrivo tardivo e l'intransigenza di Tudor, ma adesso deve dare a Spalletti anche i gol. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

