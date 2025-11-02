Sette mesi senza gol | Juve l' astinenza di Openda è un problema
Il belga fa tanto lavoro oscuro, ma ancora non riesce a sbloccarsi. Paga l'arrivo tardivo e l'intransigenza di Tudor, ma adesso deve dare a Spalletti anche i gol. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Nei primi sette mesi dell’anno chi arriva da fuori compensa il saldo naturale negativo - facebook.com Vai su Facebook
Nei primi sette mesi dell’anno solo 197.956 nuovi nati: il tasso di fecondità scende a 1,13 figli per donna, il livello più basso di sempre - X Vai su X
L'Udinese vince in casa dopo 7 mesi, 3-2 al Lecce. Parma e Como non si fanno male (0-0) - Dopo oltre sette mesi, l'Udinese ritrova i tre punti davanti al proprio pubblico nella sfida vinta per 3- Secondo msn.com