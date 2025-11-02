Le donne stanno guadagnando terreno negli eSport nonostante sessismo, molestie e stereotipi di genere. Un’affermazione che descrive bene lo stato attuale di un mondo in trasformazione, dove la passione per il gioco incontra ancora resistenze culturali e pregiudizi radicati. Sebbene quasi la metà dei giocatori di videogiochi siano donne, secondo un sondaggio dell’associazione France Esports, sono poche quelle che intraprendono una carriera in questo settore. Ne scrive l’Agenzia France Press (Afp) in un articolo rilanciato dal Brasiliano O Globo Gli eSport disciplina mista con una prevalenza maschile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sessismo, misoginia e molestie, benvenuti nel mondo degli eSport