Serve più cura nel cimitero della Certosa

Già mesi fa avevo segnalato che i piani superiori della Certosa avevano i pavimenti molto sporchi ai due lati dei corridoi, perché i manutentori fanno la pulizia solo nello spazio che copre la macchina apposita. Ai lati rimane molto sporco. Giorni fa sono tornata ed ho trovato ancora più sporchi i corridoi. Dove si fanno le visite turistiche puliscono ma ai piani superiori no. È una mancanza di rispetto per cittadini e defunti. Valeria Venturi Risponde Beppe Boni Oggi è il giorno dedicato ai defunti e a margine delle celebrazioni puntualmente i cittadini segnalano mancanze e situazioni incresciose nei cimiteri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it