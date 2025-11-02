Serve la bonifica per l’area Fox E Sinistra Italiana reclama i dati
Bonificare l’area dell’impianto Fox, e, da subito, disporre dei dati delle analisi fatte dall’Arpam nella zona, dopo un presunta contaminazione. Sono le due richieste contenute in una nota di Sinistra Italiana, a firma del segretario, Luigi Marini. "Abbiamo seguito dall’inizio – scrive Marini nella nota – la vicenda Fox Petroli, e abbiamo espresso più volte in modo chiaro la nostra contrarietà a quel progetto, che riteniamo anacronistico in quanto basato su fonti fossili come il Gnl. Abbiamo espresso la nostra contrarietà anche perché si tratta di un impianto pericoloso troppo vicino al centro abitato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
