Serie tv sui Panini l' attrice Serena Rossi in visita al Museo della Figurina

Modenatoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è presentata con la famiglia per visitare il Museo della Figurina a Palazzo Santa Margherita a Modena e, mentre pagava il biglietto, è stata riconosciuta dagli operatori di Fondazione Ago che, con gioia e sorpresa, l’hanno accompagnata in una visita guidata molto particolare. Non capita tutti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

