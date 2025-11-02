Serie tv sui Panini l' attrice Serena Rossi in visita al Museo della Figurina

Si è presentata con la famiglia per visitare il Museo della Figurina a Palazzo Santa Margherita a Modena e, mentre pagava il biglietto, è stata riconosciuta dagli operatori di Fondazione Ago che, con gioia e sorpresa, l’hanno accompagnata in una visita guidata molto particolare. Non capita tutti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Altre letture consigliate

A Modena si stanno svolgendo le riprese della serie dedicata alla famiglia Panini, prodotta da Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction, della quale ho avuto il piacere di vistare il set insieme al sindaco Massimo Mezzetti. Accanto a Serena Rossi che interp - facebook.com Vai su Facebook

Ademola Lookman is the Panini Player of the Match for #AtalantaMilan - X Vai su X

Set per la serie tv sulla famiglia Panini, la famosa edicola ricreata in piazza Grande - La città è tornata agli anni ‘40: arredi, insegne e abiti ad hoc per ricreare l’atmosfera d’epoca e raccontare la storia della famiglia che ha reso le figurine conosciute nel mondo ... Scrive msn.com

Casting comparse per la nuova serie tv La famiglia Panini, con Serena Rossi e Edoardo Pesce - Nuova opportunità di casting per comparse nella serie tv 'La famiglia Panini', con Serena Rossi ed Edoardo Pesce. Secondo ticonsiglio.com

Dall'album al piccolo schermo: la storia delle figurine Panini diventa una serie tv - Le riprese sono previste tra ottobre e novembre prossimi, ma al momento non sono noti né il regista e né chi interpreterà i ruoli principali Le abbiamo collezionate, scambiate, custodite come ... Riporta gazzetta.it