Serie TV novembre 2025 | tutte le novità in arrivo su Netflix Disney+ Prime Video e Sky

Archiviato Halloween, novembre 2025 porta con sé un’ondata di nuove serie tv e stagioni attesissime in streaming. Le piattaforme più amate — Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV+, Paramount+ e Sky — hanno preparato un mese denso di appuntamenti imperdibili. Tra i nomi di spicco figurano star internazionali come Glenn Close, Claire Danes, Matthew Rhys e David Duchovny, mentre l’Italia risponde con Carolina Crescentini nella serie Netflix Mrs Playmen. I titoli più attesi del mese. Oltre agli esordi, novembre segna il ritorno di due colossi: Grey’s Anatomy 22, in uscita su Disney+ il 27 novembre, e l’attesissimo finale di Stranger Things 5, disponibile su Netflix lo stesso giorno. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Serie TV novembre 2025: tutte le novità in arrivo su Netflix, Disney+, Prime Video e Sky

