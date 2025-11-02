serie d scontro playoff per la cittadella a san damaso il tris di successi per sorpassare il crema

È un vero e proprio scontro playoff quello che oggi alle 14,30 porta a San Damaso il Crema, contro Llui la Cittadella va caccia della terza vittoria di fila. I lombardi viaggiano un punto sopra la squadra di mister Mattia Gori, ma hanno un po’ frenato nelle ultime settimane con 2 ko in 3 gare, entrambi in casa contro Coriano e Desenzano. Per Formato e compagni è l’occasione di mettere la freccia e tornare dentro ai primi cinque posti, sfruttando anche i due super scontri diretti fra le prime quattro, che fanno della decima giornata un turno di fuoco, visto che la capolista Lentigione (+4 sulla Cittadella) gioca a Pistoia e la Pro Sesto seconda a -1 dai reggiani va a Desenzano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

