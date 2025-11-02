Serie D | i rossoblù di scena sul campo del Tau Il Montevarchi all’attacco Bocci affianca Mencagli

MONTEVARCHI Forte dei quattro punti conquistati nelle ultime due importanti partite con Camaiore e Scandicci, il Montevarchi di Simone Marmorini gioca oggi ad Altopascio in casa del Tau un match con un quoziente di difficoltà altissimo ma che non mancherà di trovare pronti Giusti e compagni, intenti nel proseguire la striscia positiva di risultati cercando di mettere i bastoni tra le ruote del carro al gruppo di Ivan Maraia che, tra le mura amiche, viaggia con un ruolino di marcia importante frutto di tre vittorie e un pareggio. Il piccolo impianto in terra lucchese, numeri alla mano, rappresenta una sorta di fortino per l’11 amaranto - nero che nonostante alcune partenze importanti nello scorso mercato estivo ha comunque dato prova, in queste prime nove giornate di campionato, di poter ambire a entrare nelle prime cinque formazioni del torneo dall’alto di un organico ben assortito in ogni reparto con una vecchia conoscenza in attacco per i tifosi rossoblù che risponde al nome di Tommaso Carcani, capocannoniere della squadra con 4 reti e in forza al Montevarchi per alcuni mesi del passato torneo prima del passaggio proprio al Tau. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

