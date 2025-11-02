Serie D | i biancorossi ospitano il San Donato Tavarnelle Abbiamo conquistato punti importanti che hanno ridato fiducia allo spogliatoio Bargellini rilancia | Terranuova avanti così

TERRANUOVA Il Terranuova Traiana ospita al Matteini l’ostico San Donato Tavarnelle del "Condor" Bonuccelli, la quarta della classe che in questo avvio di campionato sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per sostare ai piani alti della classifica. Cosimo Bargellini ha inquadrato la sfida odierna, ripercorrendo gli ultimi risultati utili del club di piazza Coralli. "Veniamo da due buone partite con altrettanto buone prestazioni – ha spiegato – Quattro punti importanti che hanno ridato fiducia allo spogliatoio. Il San Donato è partito molto bene e dimostra di essere una squadra tosta. Noi faremo di tutto per portare a casa più punti possibili e proseguire nella nostra striscia di risultati positivi". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie D: i biancorossi ospitano il San Donato Tavarnelle. "Abbiamo conquistato punti importanti che hanno ridato fiducia allo spogliatoio». Bargellini rilancia: "Terranuova, avanti così»

