Serie D - Gara in trasferta per il San Donato a Terranova Scandicci aspetta il temibile Grosseto
Campionato di Serie D sempre più nel vivo della lotta. Anche la 10ª giornata prospetta gare incisive e affascinanti che promettono emozioni, per la vetta, per i playoff che per la salvezza. Queste le partite del girone E in programma oggi alle 14,30. Scandicci-Grosseto (arbitro: Antonuccio di Roma). E’ tempo di riscatto per lo Scandicci che dopo la prova opaca di Montevarchi, è chiamato a ritrovare la determinazione perduta contro la capolista Grosseto del tecnico Indiani. Una sfida proibitiva per gli uomini di Taccola, da ‘Davide contro Golia’, di fronte a un Grifone ben strutturato dalla difesa all’attacco, il quale inizia a sentire il fiato sul collo di un Siena mai domo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
