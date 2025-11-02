Serie D Ancona-Giulianova | dorici in campo per allungare la striscia positiva SEGUI LA NOSTRA DIRETTA

Anconatoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Minuto 25: Problemi fisici per Vitale, il tecnico ospite lo sostituisce con MbayeMinuto 20: Iniziativa di Martiniello sulla destra, centro per Odianose che stacca bene ma spedisce il suo colpo di testa sopra la traversaMinuto 12: Esposito calcia a giro una punizione dalla distanza provando a. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Ancona-Giulianova: diretta live e risultato in tempo reale - Giulianova di domenica 2 novembre 2025: formazioni e tabellino. Riporta calciomagazine.net

Serie D, sfide calde nella decima giornata - Derby salvezza tra Recanatese e Castelfidardo, Fossombrone a caccia di riscatto e Maceratese chiamata a reagire La decima giornata del girone F di Serie D, di sc ... Come scrive youtvrs.it

serie d ancona giulianovaL'Ancona si riavvicina ai suoi tifosi: «La squadra merita fiducia» - Sta arrivando forse la prima partita in cui Ancona potrebbe riavvicinarsi, nei numeri, alla propria squadra. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Serie D Ancona Giulianova