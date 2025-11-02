Serie D Ancona-Giulianova | dorici in campo per allungare la striscia positiva SEGUI LA NOSTRA DIRETTA
Minuto 25: Problemi fisici per Vitale, il tecnico ospite lo sostituisce con MbayeMinuto 20: Iniziativa di Martiniello sulla destra, centro per Odianose che stacca bene ma spedisce il suo colpo di testa sopra la traversaMinuto 12: Esposito calcia a giro una punizione dalla distanza provando a. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
GAME DAY Serie A2 Femminile, Girone B, Giornata 5 Basket Girls Ancona ? PalaChemiba, Cerreto D’Esi(AN) ? Ore 18:00 ? Biglietto a pagamento aggiornamenti su tutti i social Diretta streaming su Youtube Link per la diretta: https://www.youtu - facebook.com Vai su Facebook
Ancona-Giulianova: diretta live e risultato in tempo reale - Giulianova di domenica 2 novembre 2025: formazioni e tabellino. Riporta calciomagazine.net
Serie D, sfide calde nella decima giornata - Derby salvezza tra Recanatese e Castelfidardo, Fossombrone a caccia di riscatto e Maceratese chiamata a reagire La decima giornata del girone F di Serie D, di sc ... Come scrive youtvrs.it
L'Ancona si riavvicina ai suoi tifosi: «La squadra merita fiducia» - Sta arrivando forse la prima partita in cui Ancona potrebbe riavvicinarsi, nei numeri, alla propria squadra. Come scrive msn.com