Serie D Ancona-Giulianova 1-0 decide l' inzuccata vincente di Rovinelli nel finale - LA CRONACA
Minuto 95: FINISCE QUI! ANCONA-GIULIANOVA 1-0Minuto 94: Ultimo cambio per l'Ancona, Petito dentro per CericolaMinuto 92: Giallo a Mancino per perdita di tempoMinuto 90: Doppio cambio per il Giulianova, in campo Cisse e Scimia al posto di Pertosa e MbayeMinuto 90: Cinque i minuti di recupero. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
