Serie D Ancona-Giulianova 1-0 decide l' inzuccata vincente di Rovinelli nel finale - LA CRONACA

Minuto 95: FINISCE QUI! ANCONA-GIULIANOVA 1-0
Minuto 94: Ultimo cambio per l'Ancona, Petito dentro per Cericola
Minuto 92: Giallo a Mancino per perdita di tempo
Minuto 90: Doppio cambio per il Giulianova, in campo Cisse e Scimia al posto di Pertosa e Mbaye
Minuto 90: Cinque i minuti di recupero.

