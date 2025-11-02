Serie D Ancona-Giulianova 0-0 la gara non si sblocca ospiti in dieci per il rosso ad Agostini LA DIRETTA
Minuto 61: Secondo cambio per l'Ancona, dentro Proromo per MiolaMinuto 58: GIULIANOVA IN DIECI! Espulso Agostini per doppia ammonizione, dopo un deciso intervento su Pecci a palla lontanaMinuto 57: Fallo di Crosariol su Calisto, sanzionato con l'ammonizioneMinuto 46: INIZIA IL SECONDO TEMPOMinuto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
GAME DAY Serie A2 Femminile, Girone B, Giornata 5 Basket Girls Ancona ? PalaChemiba, Cerreto D’Esi(AN) ? Ore 18:00 ? Biglietto a pagamento aggiornamenti su tutti i social Diretta streaming su Youtube Link per la diretta: https://www.youtu - facebook.com Vai su Facebook
Ancona-Giulianova: diretta live e risultato in tempo reale - Giulianova di domenica 2 novembre 2025: formazioni e tabellino. Come scrive calciomagazine.net
Serie D, sfide calde nella decima giornata - Derby salvezza tra Recanatese e Castelfidardo, Fossombrone a caccia di riscatto e Maceratese chiamata a reagire La decima giornata del girone F di Serie D, di sc ... Si legge su youtvrs.it
L'Ancona si riavvicina ai suoi tifosi: «La squadra merita fiducia» - Sta arrivando forse la prima partita in cui Ancona potrebbe riavvicinarsi, nei numeri, alla propria squadra. Si legge su msn.com