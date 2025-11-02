SERIE C Benevento-Sorrento 1-1 i giallorossi si fanno male da soli nel finale | tanti episodi contestati
Tempo di lettura: 4 minuti 90’+6?- TRIPLICE FISCHIO: Benevento-Sorrento 1-1. Occasione sciupata dalla Strega per avvicinarsi alla vetta. 90’+3?- Prova a reagire il Benevento dopo la doccia fredda del gol dell’1-1. 90’+1?- Pareggio del Sorrento con D’Ursi dopo un rinvio errato di Vannucchi. 90?- Concessi 6 minuti di recupero. 89?- Sostituzione nel Benevento: esce Mehic, entra Tsingaras. 86?- Tiro di Bolsius dalla lunghissima distanza, Vannucchi controlla con lo sguardo la palla terminare sul fondo. 83?- Cambio nel Sorrento: esce Carillo, entra Santini. 80?- Neanche in questa occasione l’arbitro assegna il tiro dagli undici metri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
