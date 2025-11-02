Serie C Arezzo cala la cinquina al Campobasso e vola in classifica Pari Pianese
Arezzo – Campobasso 5-1 AREZZO: Venturi; De Col, Gilli, Chiosa (1’st Gigli), Righetti (28’st Tito); Eklu, Guccione (13’st Iaccarino), Chierico; Pattarello (34’st Djamanca), Cianci (13’st Ravasio), Tavernelli. A disp: Trombini, Galli, Meli, Arena, Perrotta, Ferrara. All.:Bucchi. CAMPOBASSO: Tantalocchi; Cristallo, Lancini (24’st Armini), Celesia (1’st Papini), Martina; Brunet, Gargiulo, Gala (13’st Serra); Lombari (13’st Ravaglioli), Magnaghi (34’st Bifulco), Leonetti. A disp.: Rizzo, Muzi, Lanza, Pedula, Cerretelli, Nocerino, Parisi. All.:Zauri ARBITRO: Di Reda di Molfetta RETI: 15’pt e 7’st Cianci, 18’st e 31’st Pattarello, 20’st Magnaghi, 43’st rig. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Leggi anche questi approfondimenti
| Torna la Serie B e per le Titane l'impegno della 7° giornata ha il colore amaranto dell'Arezzo | Occhio perchè l'orario è cambiato: si gioca alle 14:30. Diretta su Vivo Azzurro TV ? https://www.vivoazzurrotv.it/ #laltrametàdelcalcio #SerieB #DAY7 Marlù Gio - facebook.com Vai su Facebook
Attiva la prevendita per i biglietti per la seconda gara di Coppa Italia Serie C Sky Wifi -, in programma allo Stadio Comunale “Città di Arezzo” mercoledì , alle ore :. Info biglietti https://shorturl.at/qAG5s - X Vai su X
Serie C, troppo Arezzo per il Campobasso: i lupi cedono 5-1 alla capolista del tecnico ex Sassuolo Bucchi - 3): Venturi; De Col, Chiosa (56' Gigli), Gilli, Righetti (73' Tito); Guccione (57' Iaccarino), Mawuli, Chierico; Tavernelli, Cianci (57' Ravasio), Pattarello. Scrive cblive.it
Serie C Sky Wifi, Arezzo-Campobasso 5-1 - 1 AREZZO: Venturi; De Col, Gilli, Chiosa (46’Gigli), Righetti (73’Tito); Eklu, Guccione (58’Iaccarino), Chierico; Pattarello ... Lo riporta calciotoscano.it
DIRETTA/ Pianese Arezzo (risultato finale 2-4): Chierico cala il poker! (oggi 23 settembre 2025) - La diretta Pianese Arezzo in tv sarà visibile sui canali di Sky Sport, che segue tutto il campionato di Serie C. Da ilsussidiario.net