SERIE B Monza trappola Spezia sulla via della cinquina | Equilibrio in primis abbiamo tutto da perdere
Reduce da quattro vittorie consecutive, il Monza torna in campo oggi, ore 17.15 all’ U-Power Stadium, contro lo Spezia. Un solo obiettivo: continuare a volare verso la vetta della classifica. Biancorossi finora sempre imbattuti nei confronti casalinghi con i liguri che, dal loro canto, hanno vinto un solo match in stagione e sono terzultimi. Ma la gara rischia di rappresentante la classica trappola e il tecnico brianzolo Paolo Bianco ha chiesto attenzione: "Sarà una partita durissima. Lo Spezia ha un ottimo allenatore, esperto e con giocatori tosti da affrontare. Noi abbiamo tutto da perdere. Servirà avere grande equilibrio tra attacco e difesa". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondisci con queste news
Il Monza supera il Forte nell'anticipo della quinta giornata di Serie A1 2025/26 - facebook.com Vai su Facebook
Serie B, Monza: la trappola Spezia all’U-Power - Specialmente perché dopo la vittoria del Barbera, esaltante, anche esagerata, sulla prima candidata per la promozione, il Palermo di Pippo Inzaghi, specialmente pe ... Riporta msn.com
RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Monza che colpo, Frosinone a valanga! Diretta gol live score (28 ottobre 2025) - Risultati Serie B, classifica e diretta gol live score delle sei partite di oggi martedì 28 ottobre 2025 per la 10^ giornata infrasettimanale. ilsussidiario.net scrive
Calcio, Serie B: il Palermo sconfitto in casa dal Monza, i brianzoli vincono 3-0 - 0 in casa dal Monza, nella gara valida per la decima giornata del Campionato di ... Segnala 98zero.com