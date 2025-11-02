Reduce da quattro vittorie consecutive, il Monza torna in campo oggi, ore 17.15 all’ U-Power Stadium, contro lo Spezia. Un solo obiettivo: continuare a volare verso la vetta della classifica. Biancorossi finora sempre imbattuti nei confronti casalinghi con i liguri che, dal loro canto, hanno vinto un solo match in stagione e sono terzultimi. Ma la gara rischia di rappresentante la classica trappola e il tecnico brianzolo Paolo Bianco ha chiesto attenzione: "Sarà una partita durissima. Lo Spezia ha un ottimo allenatore, esperto e con giocatori tosti da affrontare. Noi abbiamo tutto da perdere. Servirà avere grande equilibrio tra attacco e difesa". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - SERIE B. Monza, trappola Spezia sulla via della cinquina: "Equilibrio in primis, abbiamo tutto da perdere»