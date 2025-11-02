Serie A | altro tonfo Violapari a Torino

17.00 Ancora una sconfitta per la Fiorentina di Pioli battuta in casa del Lecce,0-1. A Torino 2-2 tra i granata e il Pisa. A Firenze, sprofondo viola al 23': sul cross da destra di Tete Morente, arriva tutto solo col piattone Berisha.Panchina di Pioli sempre più traballante. A Torino, subito tiro di Adams deviato da Semper sulla traversa.Pisa avanti al 13': traversa Akinsanmiro, poi tiro al volo di Moreo che buca Paleari. Su rigore, Moreo fa 0-2 (29'). Accorcia Simeone al 42', pareggia al 48' Che Adams succede tutto nel primo tempo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

