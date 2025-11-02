Serie A3 esordio casalingo per la Domotek Volley | tutto pronto al PalaCalafiore

Inizia la seconda giornata del campionato di Serie A3 Credem. La Domotek Volley è impegnata con la prima gara interna della stagione.Grandissimi preparativi in atto al PalaCalafiore, scenario che si promette di divenire un qualcosa di “mai visto prima”, tra intrattenimento, iniziative, show e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

SERIE A I Esordio ok per Spalletti sulla panchina della Juve. I bianconeri vincono 2-1 sul campo della Cremonese nell'anticipo della decina giornata. In gol Kostic al 2', Cambiaso al 68' e Vardy all'83' per i padroni di casa CRONACA e FOTO https://www.ansa.it - facebook.com Vai su Facebook

Serie A3, scatta la nuova stagione della Domotek Volley: la parola ai protagonisti - Il primo ostacolo è già atteso: domenica 26 ottobre, alle ore 18, al Palazzetto dello Sport di Tricase, la Domotek affronterà la neopromossa Green Voll ... Scrive today.it

Volley A3/M: la “classica” con Mantova per l’esordio casalingo di Savigliano - Gerbaudo Savigliano si prepara a voltare pagina con la prima gara casalinga stagionale. Segnala ideawebtv.it

Volley maschile A3, domenica 26 l’esordio casalingo del Plus Volleyball Sabaudia contro il Terni - Dopo settimane di intenso lavoro e diversi allenamenti congiunti utili per affinare intese e condizione, è finalmente arrivato il momento dell’esordio stagionale. Da latinaquotidiano.it