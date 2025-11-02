Serie A Women Juventus-Ternana 2-1 Cambiaghi show | gol e highlights

La Juventus Women riparte con il piede giusto dopo la sosta e lo fa al “Pozzo–La Marmora” di Biella battendo la Ternana per 2-1 in una gara intensa, combattuta e risolta dalla grande protagonista di giornata: Michela Cambiaghi. Due gol – uno per tempo – che riportano entusiasmo in casa bianconera. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

