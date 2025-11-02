Serie A Torino-Pisa 2-2 Rimonta spettacolare dei granata | gol e highlights
Un Toro dal cuore enorme salva una partita che sembrava ormai compromessa. Al “Grande Torino” i granata rimontano due gol di svantaggio e chiudono sul 2-2 contro un Pisa combattivo, in una sfida vibrante, piena di episodi e polemiche arbitrali. La squadra di Baroni sale così a cinque risultati. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Torino-Pisa 2-2: video, gol e highlights - I primi gol in Serie A di Stefano Moreo, sinistro al volo dopo una traversa di Akinsanmiro e rigore concesso per fallo di Casadei, illudono la squadra di Gilardino, rimontata poco prima dell'intervall ... Lo riporta sport.sky.it
Video Gol Highlights di Torino – Pisa 2-2 Serie A 10° Giornata - 2: Moreo porta i toscani sullo 0 a 2 ma nel finale di primo tempo Simeone e Adams fissano il risultato sul 2 a 2. Da stadiosport.it
Torino, pari in rimonta con Simeone e Adams: al Pisa non basta una doppietta di Moreo - I nerazzurri di Gilardino 'assaporano' la prima vittoria in campionato, ma vengono ripresi dai granata di Baroni (espulso per proteste): tutti i dettagli ... Segnala msn.com