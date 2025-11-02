Serie A sta per saltare un’altra panchina! Caos dopo la sconfitta

Una sconfitta casalinga è sempre amara, ma a volte è più di un semplice risultato negativo: è il segnale che un ciclo, forse, è giunto alla sua conclusione. Per un allenatore, la domenica sera diventa l’ora della verità, il momento in cui ogni scelta, ogni modulo, ogni parola si scontra con il freddo verdetto del campo e, soprattutto, della classifica. Dopo l’ennesimo passo falso di oggi, il brusio si è trasformato in una voce di corridoio insistente: il posto in panchina è in bilico, la fiducia è svanita, e un esonero potrebbe essere questione di ore. Il futuro della squadra pende da una decisione improvvisa, che potrebbe arrivare da un momento all’altro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Serie A, sta per saltare un’altra panchina! Caos dopo la sconfitta

