Serie A – Parma-Bologna 1-3 Castro trascina i rossoblù Cuesta a forte rischio

Il match del pomeriggio di serie A è terminato con la vittoria del club felsineo a Parma. Show per la squadra di Vincenzo Italiano. Il derby dell’Emilia finisce con una netta vittoria del Bologna che espugna Parma e lancia un chiaro messaggio a tutte le rivali, in chiave Europa ma anche in chiave Champions League visto una classifica piuttosto positiva. Al Tardini finisce 3 a 1 per la squadra rossoblù, in un match giocato sotto la pioggia rovente e che inizialmente era iniziato in maniera piuttosto particolare. I padroni di casa erano finiti subito in vantaggio con la rete di Bernabè dopo 30 secondi di gioco, ma dopo c’è stata la reazione ospite. 🔗 Leggi su Sportface.it

