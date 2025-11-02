Serie A Parma-Bologna 1-3 | Castro e Miranda ribaltano la partita

Al Tardini, il Bologna batte 3-1 il Parma nella decima giornata di Serie A, rilanciandosi dopo due pareggi consecutivi. I ducali hanno sorpreso tutti con il gol immediato – 13 secondi – di Bernabé, sfiorando addirittura il 2-0 con la traversa colpita da Britschgi. I felsinei trovano il pareggio al 17? con Castro e al 35? rimangono in superiorità numerica dopo l’espulsione di Ordonez per doppia ammonizione. Nella ripresa è un dominio dei rossoblù, che passano in vantaggio al 68? con la doppietta di Castro e chiudono la partita con la prima rete in Italia di Miranda nel recupero. L'articolo proviene da SololaRoma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Serie A, Parma-Bologna 1-3: Castro e Miranda ribaltano la partita

