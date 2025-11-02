Serie A pareggio tra Torino e Pisa | il Lecce manda ko la Fiorentina

Domenica dedicata alla decima giornata di Serie A che si è aperta con la vittoria in extremis dell’Inter sul Verona e proseguita poi con le due sfide in programma alle ore 15. Allo Stadio Olimpico Grande Torino, i granata pareggiano 2-2 con il Pisa, mentre al Franchi la Fiorentina ha ospitato il Lecce, ottenendo l’ennesimo risultato negativo di questo campionato: ad imporsi sono infatti i salentini per 1-0. Torino-Pisa 2-2, succede tutto nel primo tempo. Primo tempo scoppiettante con il Pisa che riesce a portarsi sul doppio vantaggio grazie alla doppietta di Moreo, che illude gli ospiti prima della rimonta del Torino, che si manifesta prima del duplice fischio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

