Serie A nel caos | si è dimesso dopo le contestazioni dei tifosi

La Serie A vede una situazione di caos in casa Fiorentina, dove si è dimesso il ds Pradè. L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” svela qualcosa in più su come sia arrivata questa decisione: il dirigente si sarebbe convinto a seguito delle durissime contestazioni dei tifosi, che lo hanno imputato fra i principali responsabili del deludente inizio di stagione dei viola. Pradé si è dimesso per le contestazioni: il retroscena. Il quotidiano riporta una frase pronunciata da Pradè una volta osservati gli striscioni della tifoseria contro di lui: “ Se sono io a portare energia negativa, meglio andarmene “. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

