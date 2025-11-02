Serie A Milan-Roma 1-0 | Maignan para il rigore di Dybala! | LIVE News

Alle ore 20:45 allo stadio 'San Siro' c'è Milan-Roma, decima giornata della Serie A 2025-2026: il LIVE con la diretta testuale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Serie A, Milan-Roma 1-0: Maignan para il rigore di Dybala! | LIVE News

Serie A, in campo Milan-Roma, sfida per la vetta Parma-Bologna 1-3, ai rossoblù il derby emiliano Sprofondo viola: Fiorentina-Lecce 0-1 Torino-Pisa, 2-2 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/maratona-campionato-calc - facebook.com Vai su Facebook

Your AC Milan team to take on the Giallorossi Brought to you by - X Vai su X

Serie A, Milan-Roma 1-0 dopo i primi 45: sfida per la vetta - 0 dopo i primi 45’ Un’invenzione di Leao consente il vantaggio dei rossoneri con Pavlovic al 40’ Al “Meazza” di San Siro, minuto di silenzio per ricordare la scomparsa di Giovanni Galeone ... Riporta msn.com

Milan-Roma LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A - Roma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Come scrive fanpage.it

Milan-Roma, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Il Milan è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 11 sfide contro la Roma in campionato (6 vittorie, 4 pareggi), anche se ha perso quella più recente (3- Secondo sport.sky.it