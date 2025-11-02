Serie A Milan-Roma 1-0 | Maignan para il rigore di Dybala! | LIVE News

Pianetamilan.it | 2 nov 2025

Alle ore 20:45 allo stadio 'San Siro' c'è Milan-Roma, decima giornata della Serie A 2025-2026: il LIVE con la diretta testuale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

serie a milan roma 1 0 maignan para il rigore di dybala live news

© Pianetamilan.it - Serie A, Milan-Roma 1-0: Maignan para il rigore di Dybala! | LIVE News

