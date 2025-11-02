Serie A – Milan-Roma 1-0 decide Pavlovic Maignan para un rigore a Dybala

Grande e fondamentale vittoria del Milan che batte la Roma a San Siro e raggiunge giallorossi e l’Inter al secondo posto in classifica. Nel posticipo della decima giornata di serie A il Milan batte 1 a 0 la Roma in una sfida emozionante e in bilico fino all’ultimo minuto. Una sfida avvincente dove prima la Roma e poi il Milan hanno comandato il gioco ed alla fine i rossoneri hanno portato a casa grazie al gol di Pavlovic, ben innescato da un Rafa Leao molto ispirato. Ancora problemi offensivi per i giallorossi che hanno fallito un calcio di rigore e hanno grosse lacune per quel che riguarda il reparto offensivo. 🔗 Leggi su Sportface.it