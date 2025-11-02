Serie A Milan-Roma 1-0 | decide Pavlovic Dybala sbaglia il rigore
Calciomercato.it vi offre il match del ‘Meazza’ tra i rossoneri di Allegri e i giallorossi di Gasperini in tempo reale Il Milan riceve la Roma a San Siro nel posticipo domenicale valido per la decima giornata del campionato di Serie A. Una super sfida al vertice tra due formazioni che hanno come obiettivo minimo quello della qualificazione alla prossima Champions che sarà diretta dall’arbitro Guida della sezione di Torre Annunziata. Allegri e Gasperini, allenatori di Milan e Roma (foto Ansa) – Calciomercato.it Da un lato i rossoneri di Massimiliano Allegri, reduci da due pareggi consecutivi in casa contro il Pisa e in trasferta contro l’ Atalanta, vogliono tornare al successo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Serie A, Milan-Roma 1-0: giallorossi ko, Napoli capolista solitario Parma-Bologna 1-3, ai rossoblù il derby emiliano Sprofondo viola: Fiorentina-Lecce 0-1 Torino-Pisa, 2-2
Serie A, Milan-Roma 1-0 dopo i primi 45: sfida per la vetta. Parma-Bologna 1-3: felsinei al 4° posto - 0 dopo i primi 45’ Un’invenzione di Leao consente il vantaggio dei rossoneri con Pavlovic al 40’ Al “Meazza” di San Siro, minuto di silenzio per ricordare la scomparsa di Giovanni Galeone ... msn.com scrive
Milan-Roma, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Il Milan è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 11 sfide contro la Roma in campionato (6 vittorie, 4 pareggi), anche se ha perso quella più recente (3- Si legge su sport.sky.it