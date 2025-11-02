Serie A – L’Inter passa a Verona all’ultimo minuto | decide un autogol di Frese

L’Inter vince all’ultimo minuto espugnando Verona con una rete per autogol. Un successo insperato al Bentegodi. Tre punti insperati e arrivati all’ultimo minuto per l’Inter di Cristian Chivu che vince per 2 a 1 al Bentegodi contro un ottimo Verona. Decide un autogol di Frese che su cross di Barella al 95 minuto regala il successo ai nerazzurri, in difficoltà per la maggior parte della partita. Una gara che sembrava finire in parità e solo un episodio ha cambiato la gara ma c’erano grossi problemi per il club nerazzurro. Verona Inter, nerazzurri a un punto dalla vetta. Grande partenza dell’Inter che si porta subito in vantaggio grazie a Zielinski che realizza di piatto al volo dopo un corner di Calhanoglu ma l’Inter rallenta e quasi molla mentre l’Hellas prende fiducia e trova il primo gol in campionato con una perla di Giovane, brasiliano che semina il panico nella retroguardia nerazzurro. 🔗 Leggi su Sportface.it