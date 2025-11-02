Serie A Cremonese-Juventus 1-2 Esordio ok per Spalletti | gol e highlights

Non poteva iniziare meglio l’avventura di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus. A Cremona i bianconeri vincono 2-1 e mostrano subito un calcio intenso, organizzato e coraggioso. Un successo che vale non solo tre punti pesanti, ma anche la conferma che il nuovo corso juventino è partito. 🔗 Leggi su Torinotoday.it