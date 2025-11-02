Serie A 10° turno | Parma-Bologna 1-3

20.00 Punti europei per il Bologna,che ribalta il pericolante Parma al Tardini:1-3. Felsinei poco reattivi sul gol fulmineo di Bernabè dopo soli 15".La gara si accende subito.Chance per Orsolini,centra la traversa Britschgi, a ruota zampata del pari di Castro su assist Holm (17') Miracolo Suzuki sull'argentino, poi 2° giallo per Ordonez e ducali in 10.Diluvio e campo pesantissimo nella ripresa. Odgaard spreca,Benedyczak sfiora il palo, al 68' ancora a segno Castro (doppietta) dopo un batti e ribatti in area Al 91' Miranda (gran gol) cala il tris. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

