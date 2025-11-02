Serie A 10° turno | Milan-Roma 1-0

Servizitelevideo.rai.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

22.46 Il Milan doma la Roma 1-0 e la raggiunge al secondo posto, con l'Inter Avvio giallorosso, ma Cristante,Ndicka, Wesley e Dybala non concretizzano. Leao spacca la partita:vola sulla sinistra e serve Pavlovic per il tap in vincente (39'). A ruota chance Nkunki e Fofana. Ripresa di stampo rossonero. Ricci fuori,Fofana e Leao murati da Svilar, palo di Nkunku dopo corner,mischia tremenda con Svilar che salva su Ricci e Hermoso sulla linea che nega il gol a Leao. Punizione Pellegrini,mano Fofana,Maignan para il rigore di Dybala (82'). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

