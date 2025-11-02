Seriate l’ospedale Bolognini apre la Recovery room | Così si alleggerisce la Rianimazione

Ecodibergamo.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ASST BERGAMO EST. Da lunedì 3 novembre nuova area per i pazienti appena operati. Presenti fino a quattro letti tecnici. Passaretta: «Assistenza più tempestiva». Keim: «Ottimizziamo gli spazi della Terapia intensiva». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

