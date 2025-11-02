Seravezza e Camaiore Assenze di big cui far fronte
In Serie D (girone E) si gioca la 10ª giornata in questa prima domenica di novembre e sono in trasferta entrambe le versiliesi. Il Seravezza allo stadio “Stefano Lotti“ di Poggibonsi (dove arbitrerà Samuel Dania della sezione di Milano, coadiuvato dagli assistenti di linea Matteo Leli dell’Aquila e Carlo Silvano di Civitavecchia) mentre il Camaiore sarà fuori regione, in Umbria, sul campo del Cannara (dove la terna designata è con Riccardo Teodoli di Aprilia, Andrea Scionti e Marco Tundo di Roma). Qui Seravezza. La classifica dice che a Poggibonsi è ultima contro terza. Ma guai a dirlo a mister Cristiano Masitto, che mette subito in guardia: "Bisogna partire dalla considerazione che non ci sono ultime in questo girone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
