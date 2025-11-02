Serata storica per Apu Old Wild West Udine prima vittoria in serie A

Serata da ricordare per l’Apu Old Wild West Udine, che ottiene la prima vittoria della sua storia in Serie A battendo in trasferta la Dinamo Sassari con un convincente 70-88.Il matchLa squadra di coach Vertemati ha dominato per intensità e concentrazione, firmando un successo costruito su una. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

serata storica apu oldA Sassari la prima storica vittoria bianconera nella massima serie. Bendzius trascina la squadra di Vertemati, Apu Udine scrive la sua storia - 6068 giorni, 16 anni, 7 mesi e 10 giorni: è il tempo trascorso dall’ultima vittoria di una squadra udinese in Serie A. Segnala msn.com

