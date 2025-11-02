Senza un noi non ha più senso Il bar pizzeria Armony per ora non riapre

«Volevo continuare l'attività, me lo stanno chiedendo tutti. Ma io non ce la faccio. Apro la pizzeria, vado dentro e comincio a piangere. Non ci riesco». L'emozione di Luana Zorzetto è tangibile. Il suo dolore è vivo e si placa quando la mente torna ai ricordi dei bei momenti trascorsi con il suo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

