Senza un noi non ha più senso Il bar pizzeria Armony per ora non riapre

Veneziatoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Volevo continuare l'attività, me lo stanno chiedendo tutti. Ma io non ce la faccio. Apro la pizzeria, vado dentro e comincio a piangere. Non ci riesco». L'emozione di Luana Zorzetto è tangibile. Il suo dolore è vivo e si placa quando la mente torna ai ricordi dei bei momenti trascorsi con il suo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

“Intrugli senza senso che sfuggono a un’analisi accurata. Omaggia Pollock, ma non ha sentimento né verità”: il The Guardian stronca Ed Sheeran pittore - Non essendo il suo lavoro principale, cioè comporre e cantare, Ed Sheeran era al settimo cielo per l’anteprima dell’esposizione delle sue tele al Cosmic Carpark ... Da ilfattoquotidiano.it

Legge bilancio: Moscovici, futuro Ue senza Italia non ha senso - "Deve restare un grande Paese al cuore dell'Eurozona, il futuro europeo senza l'Italia non ha senso". Lo riporta milanofinanza.it

'Contatto Mou-Moratti? Senza senso' - "Non c'è stato e non ci sarà nessun contatto a Madrid tra Josè Mourinho e Massimo Moratti, non avrebbe senso". Come scrive calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Senza Ha Pi249 Senso